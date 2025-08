Afterhours, la possibile scaletta del concerto a Cagliari

La band di Manuel Agnelli torna live in Sardegna per un concerto molto atteso. Tra grandi classici, rarità e brani recenti, ecco cosa aspettarsi dalla scaletta degli Afterhours a Cagliari.

Un concerto atteso da anni, una città pronta ad accoglierli. Gli Afterhours tornano a suonare a Cagliari, e lo fanno in uno dei momenti più maturi e intensi della loro carriera. Dopo le date dei festival e l’energia dei live di questo 2025, il gruppo guidato da Manuel Agnelli arriva in Sardegna con una scaletta che promette emozioni, chitarre crude, parole taglienti e un tuffo nei trent’anni di storia di una delle band più iconiche del rock alternativo italiano.

Gli Afterhours, nei recenti concerti estivi, hanno proposto scalette che mescolano grandi classici, brani cult degli anni ’90 e 2000, e pezzi più recenti dal repertorio post-Folfiri o Folfox (2016). È dunque probabile che anche a Cagliari il concerto si apra con un brano energico — spesso è Male di miele a scaldare subito il pubblico — per poi alternare momenti più rabbiosi a ballate dense di intensità, come Quello che non c’è o Bye Bye Bombay.

La possibile scaletta

Non è solo una questione di canzoni. È il modo in cui Manuel Agnelli le interpreta, le abita, le rende nuove ogni volta. Ogni concerto degli Afterhours è un’esperienza che cambia forma, ma non sostanza: c'è sempre un punto in cui il rock diventa teatro, dove la rabbia si fa lirica e il pubblico diventa parte del rito. A 30 anni da Germi, gli Afterhours continuano a raccontare contraddizioni, inquietudini e identità senza perdere un grammo di potenza.

Ecco una scaletta ipotetica basata sui concerti più recenti e sulla struttura tipica dei loro live. L’ordine potrebbe variare, ma i brani più amati saranno con ogni probabilità presenti: