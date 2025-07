Trump ancora contro Beyoncé: "È stata pagata da Kamala Harris"

Il presidente accusa la sua rivale alle ultime elezioni di aver versato milioni alle celebrità per ottenere da loro degli endorsement. Ma i registri FEC indicano pagamenti trasparenti per costi di produzione, non endorsement personali

Qualche giorno fa Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un post in cui sostiene che la campagna presidenziale di Kamala Harris avrebbe versato 11 milioni di dollari a Beyoncé per apparire a un comizio a Houston senza cantare, in cambio di endorsement. Ha fatto accuse analoghe verso Oprah Winfrey (3 milioni di dollari) e Al Sharpton (600 mila dollari), definendo tali presunti pagamenti "totally illegal" e richiedendo le loro incriminazioni. Tuttavia, non sono state prodotte prove concrete a sostegno delle sue affermazioni.

Il testo del post di Trump su Truth "Sto esaminando la grande quantità di denaro che i Democratici devono dopo le elezioni presidenziali, e il fatto che ammettono di aver pagato, probabilmente illegalmente, 11 milioni di dollari alla cantante Beyoncé per un endorsement (non ha cantato nemmeno una nota e ha lasciato il palco tra fischi e un pubblico arrabbiato!), 3 milioni di dollari come “spese” a Oprah, 600 mila dollari al conduttore televisivo di basso livello Al Sharpton (un totale peso piuma!) e altri ancora per non aver fatto assolutamente nulla! Queste cifre ridicole sono state indicate erroneamente nei libri contabili. NON È CONSENTITO PAGARE PER UN ENDORSEMENT. È TOTALMENTE ILLEGALE FARLO. Potete immaginare cosa accadrebbe se i politici iniziassero a pagare persone perché li endorsino? Sarebbe il caos! Kamala, e tutti quelli che hanno ricevuto soldi per endorsement, HANNO VIOLATO LA LEGGE. Dovrebbero essere tutti perseguiti! Grazie per l’attenzione".