Alfa, la possibile scaletta del concerto a Forte dei Marmi

Il tour estivo di Alfa arriva a Forte dei Marmi. L'appuntamento è mercoledì 30 luglio a Villa Bertelli. Non è solo un concerto quello che l'artista genovese sta portando in giro per l'Italia, è una esperienza perché su quel palco colorato, con una panchina che porta lo sguardo ad abbracciare tutto il pubblico, Andrea De Filippi racconta ansie e sogni di una generazione e aiuta, sollecita "quelli più grandi" a entrare nelle dinamiche, di vita, di inquietudini e di aspettative di chi oggi ha vent'anni, qualcosa in più qualcosa in meno. Il tour estivo terminerà il 30 agosto a Cattolica poi si andrà, dal 30 settembre al 9 ottobre, in Europa per una serie di concerti che lo vedranno protagonista in diverse città. Tra le tappe europee annunciate ci sono Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra, Amsterdam e Colonia. Il tour europeo rappresenta un’importante occasione per il giovane cantautore per farsi conoscere e apprezzare anche dal pubblico internazionale. Tra fine anno e i primi mesi del 2026 il tour si traslocherà nei palazzetti.