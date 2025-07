La Calabria accende la musica col Be Alternative Festival e Color Fest

Il Be Alternative Festival taglia il traguardo della XVI edizione che va in scena il 2 e il 3 agosto a Camigliatello Silano. Un evento che negli anni ha costruito una nuova narrazione musicale e territoriale: Be Alternative Festival torna per la sedicesima volta in uno dei paesaggi più iconici della Calabria. Sullo sfondo naturale del Lago Cecita, il festival accoglie artisti italiani e internazionali, tra elettronica, cantautorato e tradizioni popolari. Un programma che unisce visioni sonore e bellezza paesaggistica: Jeff Mills, Christian Löffler, Max Gazzè con Musicae Loci, Nada, Almamegretta, La Niña si alteneranno sul palco ma potrebbero esserci sorprese. Una proposta che intreccia live, natura e identità locali, arricchita da tre appuntamenti nel mese di luglio. Un’esperienza immersiva, dove la musica diventa strumento di relazione e valorizzazione culturale.