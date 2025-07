Willie Peyote, la possibile scaletta del concerto a Udine

Dopo lo spettacolo di Udine, il rapper proseguirà la tournée estiva esibendosi in numerose città: da Bisceglie a Empoli passando per Lecce, Pescara e Mantova

In seguito alla sua partecipazione con Grazie ma no grazie alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio Willie Peyote ha lanciato l'album Sulla riva del fiume chiudendo la trilogia inaugurata da Educazione sabauda nel 2015 e proseguita con Sindrome di Tôret nel 2017.

In occasione della pubblicazione dell’ultimo album, l’artista ha raccontato: “Avevo voglia di fare musica che mi piacesse scrivere, suonare, registrare. È un disco più di pancia che di testa anche se ovviamente la testa non è possibile allontanarla del tutto dalla mia vita. È un disco sulla voglia di fare musica, sulla reazione uguale e contraria al disco precedente che sente l’influsso del tour e della musica che ascolto continuamente, che mi stimola da sempre come Paolo Conte, Amy Winehouse e Arctic Monkeys”.

In seguito, Willie Peyote ha aggiunto: “Abbiamo provato i pezzi prima di andare in studio a registrarli esattamente come quando proviamo per andare in tour e il risultato è stato quello di brani che sono cambiati in studio grazie alla band. Sono molto soddisfatto del risultato, il piacere che ho provato nel fare questo disco va oltre al disco stesso, oltre il dovere”.