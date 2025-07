Simple Minds, la possibile scaletta del concerto a Lucca

Dopo lo spettacolo sul palco del Lucca Summer Festival, sabato 25 e domenica 26 luglio i Simple Minds, guidati dalla voce di Jim Kerr, saranno in concerto al Teatro Antico di Taormina

I Simple Minds saranno protagonisti dell’atteso appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

lucca summer festival, la possibile scaletta del concerto dei simple minds Giovedì 24 luglio i Simple Minds porteranno la loro energia sul palco di Piazza Napoleone, Lucca. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale del festival, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la formazione scozzese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sula scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti a Senigallia nel luglio dello scorso anno: Waterfront

Once Upon a Time

Mandela Day

This Fear of Gods

Big Sleep

Sanctify Yourself

Let There Be Love

Come a Long Way

Glittering Prize

Promised You a Miracle

New Gold Dream (81-82-83-84)

Belfast Child

Someone Somewhere in Summertime

Don’t You (Forget About Me)

Book of Brilliant Things

See the Lights

Alive and Kicking Dopo lo spettacolo sul palco del Lucca Summer Festival, sabato 25 e domenica 26 luglio la formazione, guidata dalla voce di Jim Kerr, sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina. In attesa delle date che concluderanno la tournée mondiale, il gruppo ha scritto sul profilo Instagram: "Una cosa è certa: i Simple Minds daranno il 100% di loro stessi in questi ultimi show. Non vediamo l'ora di vedervi lì!".

La formazione ha parlato anche dell'importanza della musica live in un post: "Alcune volte guarire non significa curare. A volte significa semplicemente non sentirsi più soli. Essere parte di una folla. Sentirsi momentaneamente parte di 'qualcosa di più grande'. La missione dei Simple Minds durante questo tour è stata quella di salire sul palco ogni sera e creare momenti di puro divertimento per chi viene a vederci. Fare in modo che le persone dimentichino i problemi della giornata mentre la musica suona". Inoltre, Jim Kerr ha dichiarato in un altro post su Instagram: "Alla fine di ogni concerto c'è un momento di sollievo e soddisfazione, in cui ci sentiamo grati che tutto sia andato bene e di aver 'dato tutto di noi' a chi è venuto a vedere i Simple Minds".