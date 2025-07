Alanis Morissette, la possibile scaletta del concerto a Lucca

Dopo lo show di Lucca, giovedì 24 luglio Alanis Morissette sarà in concerto a Roma. Tra gli album più amati e popolari della cantautrice canadese troviamo Jagged Little Pill del 1995, Supposed Former Infatuation Junkie del 1998 e Under Rug Swept del 2002

Nuovo appuntamento con l’edizione 2025 del Lucca Summer Festival. Mercoledì 23 luglio Alanis Morissette sarà in concerto nella città toscana, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Lucca summer festival, la possibile scaletta del concerto di alanis morissette Grande attesa per il concerto della cantautrice canadese. Mercoledì 23 luglio la voce di Crazy porterà il suo stile inconfondibile al pubblico del Lucca Summer Festival. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale dell’evento, lo show, in programma in piazza Napoleone, avrà inizio alle ore 21.30. Al momento Alanis Morissette non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi successi più iconici: da Ironic a a Thank U passando per You Oughta Know, Uninvited, Head Over Feet, Hand in My Pocket, All I Really Want e You Learn. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Budapest il 21 luglio : Hand in My Pocket

Right Through You

Reasons I Drink

A Man

Hands Clean

Can’t Not

Lens

Sorry to Myself

Head Over Feet

Everything

You Learn

Would Not Come

Smiling

I Remain

Rest

Mary Jane

Heart of the House

Ironic

Are You Still Mad

All I Really Want

Sympathetic Character

You Oughta Know

Uninvited

Thank U Dopo l'appuntamento del Lucca Summer Festival, giovedì 24 luglio Alanis Morissette sarà in concerto alla Cavea dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma. Approfondimento Alanis Morissette sul palco di Lucca Summer Festival il 23 luglio 2025

Dal debutto nei primi anni ’90 al grande successo mondiale, nel corso degli anni Alanis Morissette si è affermata come una delle cantautrici più apprezzate e popolari a livello internazionale. Tra i suoi album più acclamati troviamo sicuramente Jagged Little Pill del 1995, Supposed Former Infatuation Junkie del 1998 e Under Rug Swept del 2002. Approfondimento Alanis Morissette compie 50 anni: le frasi più belle delle sue canzoni