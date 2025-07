Cornetto Battiti Live, la scaletta della terza serata

Sophie and The Giants

Va in onda su Canale 5 , lunedì 21 luglio a partire dalle 21.20, la terza serata del Cornetto Battiti Live . Condotto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, lo show va in scena da Molfetta, con alcune "incursioni" on the road a Galatina e Bitonto. E, tra voci italiane e internazionali, ascoltabili anche in streaming su Mediaset Infinity, prosegue fin dopo la 1.00, col corpo di ballo degli allievi di Amici di Maria De Filippi ad accompagnare le esibizioni sul palco.

Le novità degli artisti sul palco

Tra gli artisti più attesi sul palco del Cornetto Battiti Live troviamo Irama. Che, nono al Festival di Sanremo 2025 con la sua Lentamente, sta girando i festival più importanti d'Italia, in attesa dello Stadio di Milano San Siro dove approderà nel giugno del 2026. E poi Anna che, incoronata Italy’s Global Woman of the Year ai Billboard Women in Music 2025 di Los Angeles, e da poco di nuovo in radio con la sua Désolée, in autunno sarà nei palasport col Vera Baddie Tour. Presenti anche Gaia, protagonista del Gaia Live Summer 2025, Gabry Ponte (reduce dal concerto-evento di Milano San Siro), Fedez e il cantante britannico Tony Hadley.