Billie Eilish e James Cameron insieme: arriva un film-concerto in 3D

Billie Eilish non smette mai di sorprendere. Qualche giorno fa, durante la prima tappa del suo tour Hit Me Hard and Soft a Manchester, ha annunciato dal palco un progetto speciale che coinvolge nientemeno che James Cameron . Davanti a un pubblico in visibilio, Billie ha svelato che le quattro date consecutive nella città britannica saranno riprese interamente in 3D , e che Cameron — presente in sala — è parte integrante dell’esperienza. “Tutte e quattro le serate faranno parte di qualcosa che sto facendo con lui,” ha detto, aggiungendo che indosserà lo stesso outfit per garantire coerenza visiva. Ma cosa stanno preparando insieme la popstar e il visionario dietro Titanic e Avatar?

I dettagli sono ancora avvolti dal mistero, ma le ipotesi si moltiplicano. L’opzione più probabile è che si tratti di un film-concerto in 3D , un documentario musicale immersivo che unisca la potenza visiva di Cameron all’estetica dark e introspettiva di Billie Eilish. Non sarebbe la prima volta che l’artista americana si cimenta in un progetto del genere: basti pensare a The World’s a Little Blurry (2021), docufilm autobiografico acclamato dalla critica, o a Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, uno special in stile animato uscito su Disney+.

Cameron tra Avatar e popstar

Che James Cameron, regista noto per le sue grandi saghe sci-fi, abbia trovato il tempo di seguire Billie Eilish proprio nel pieno della lavorazione di Avatar 3: Fire and Ash (in uscita a dicembre 2025), dà la misura dell’importanza che questo progetto sembra avere. Cameron ha già integrato musica pop in alcune delle sue opere più iconiche: dalla celebre My Heart Will Go On cantata da Celine Dion in Titanic, alla potente Nothing Is Lost (You Give Me Strength) di The Weeknd nei titoli di coda di Avatar: The Way of Water.

Nel 2009 fu Leona Lewis a chiudere Avatar con I See You, su musiche del compianto James Horner. In tutti i casi, Cameron ha scelto voci capaci di amplificare l’impatto emotivo del film. Con Billie Eilish, però, il piano sembra più ambizioso: non una colonna sonora, ma un progetto interamente dedicato a lei, dove la performance musicale incontra la visione cinematografica.