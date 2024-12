Cinque date sold out nella sua Los Angeles. Due ore di concerto in cui canta, suona, balla, si diverte. Nessun cambio d’abito, nessun ballerino: solo la sua band (con due coriste amiche d’infanzia), i suoi strumenti e il fratello Finneas, che la raggiunge sul palco solo verso la fine del live. Billie Eilish è diventata grande e bravissima, e spiega come nel suo "Hit Me Hard And Sof Tour", che abbiamo visto nella City of Angels. Nell’attesa di riascoltarla dal vivo a Bologna l’8 giugno 2025. Il nostro racconto