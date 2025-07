Otto anni senza Chester Bennington, anima dei Linkin Park: cosa resta

Nell’anniversario della sua scomparsa, celebriamo il ricordo di Chester Bennington, leggendario frontman dei Linkin Park. A otto anni dalla sua morte, la sua voce riecheggia ancora nelle vite di milioni di fan in tutto il mondo. Chester non è stato solo il cantante di una delle band rock di maggior successo del XXI secolo, ma anche un’anima sensibile che ha trasformato il proprio dolore in arte, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi l’ha ascoltato

Aveva una voce che sembrava gridare per chi non riusciva a farlo. Quando Chester Bennington cantava, non era solo musica: era una ferita aperta che diventava suono. Rabbia, dolore, speranza. Tutto passava da lì, da quella voce unica che sembrava contenere mille vite. Ma prima del successo, prima dei Linkin Park, prima dei palchi gremiti, c’era un ragazzo spezzato. Chester Charles Bennington nasce a Phoenix, in Arizona, il 20 marzo 1976. La sua infanzia è tutt’altro che facile: tra i 7 e i 13 anni subisce abusi sessuali da parte di un amico più grande, un trauma che lo segnerà profondamente. Nello stesso periodo cade nel tunnel della droga, facendo uso precoce di LSD, oppio, eroina e altre sostanze nel tentativo di anestetizzare le proprie sofferenze. I suoi genitori divorziano quando lui ha 11 anni, e tra le mura domestiche si accumulano rabbia e tristezza: anni dopo confesserà che all’epoca provava l’impulso di “far del male a tutti e scappare via”. Per sfogare quel dolore interiore, il giovane Chester inizia a disegnare e a scrivere poesie e canzoni già in adolescenza rovando nella musica un’ancora di salvezza.

L’amore di Chester per la musica nasce ascoltando gruppi come Depeche Mode e Stone Temple Pilots – ironia della sorte, proprio gli Stone Temple Pilots di Scott Weiland diventeranno anni dopo una delle band di cui sarà frontman. Prima di conoscere la fama, Chester fa la gavetta: canta in gruppi locali (tra cui i Grey Daze negli anni ’90) e per mantenersi lavora persino in un fast food. La svolta arriva nel 1998, quando un amico nell’industria musicale gli parla di una band di Los Angeles, gli Xero, in cerca di un nuovo cantante. Chester invia un’audizione registrata e viene subito notato per la voce straordinaria. Lascia il suo lavoro, prepara le valigie e vola in California, determinato a cogliere l’occasione della vita. Si presenta addirittura il giorno del suo compleanno pur di fare il provino con la band, che nel frattempo ha cambiato nome in Linkin Park. Il suo ingresso nel gruppo è folgorante: quella voce potente e ricca di anima era esattamente ciò che mancava, l’elemento che avrebbe fatto decollare i futuri Linkin Park.