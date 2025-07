Il primo urlo della serata arriva prima della musica: quando le luci del T-Mobile Arena di Las Vegas si abbassano e una silhouette appare in cima a una scalinata neogotica illuminata da croci e flash. È Lady Gaga , ed è tornata. Dopo mesi di silenzio e concerti posticipati – a causa di una combinazione tra problemi di salute e ridefinizione creativa – la cantante ha inaugurato il suo nuovo Mayhem Ball Tour il 16 luglio con uno show che segna una svolta nella sua carriera. A tre anni dall’ultima apparizione live, e con le ferite ancora aperte di alcune cancellazioni dolorose (tra cui il secondo weekend del Chromatica Ball nel 2022 e il residency saltato del 2024 a causa di complicazioni legate alla fibromialgia), Gaga risale sul palco più consapevole, più spettacolare e più gotica che mai. E non lo fa con una raccolta nostalgica, ma con una visione totalmente nuova: il tour porta in scena Mayhem, il suo ultimo album uscito a marzo, un disco che ha stupito per oscurità e vulnerabilità, e che ha generato un successo internazionale con il singolo Abracadabra, divenuto virale su TikTok e Spotify.

Un’opera rock in quattro atti

Il Mayhem Ball Tour è molto più di un concerto. È un’opera teatrale, suddivisa in quattro atti più un epilogo incandescente. Gaga interpreta una protagonista tragica e mutante, che attraversa desiderio, abisso, apocalisse e rinascita.

Atto I – Of Velvet and Vice. L’apertura è fulminante: si parte con Bloody Mary, subito seguita dalla hit Abracadabra, con una performance che fonde sensualità rituale e potenza visiva. Seguono Judas, Aura, Scheiße, Garden of Eden e una Poker Face rallentata e malinconica.

Atto II – Gothic Dream. In questo segmento Gaga si trasforma in un’icona felliniana vestita da regina dei morti. Perfect Celebrity, Disease e Paparazzi si alternano a LoveGame, Alejandro e alla travolgente The Beast.

Atto III – Beautiful Nightmare. Qui Gaga incarna l’inferno interiore: Killah, Zombieboy, LoveDrug e Applause precedono una Just Dance rivisitata, più dark e più disperata.

Atto IV – Every Chessboard Has Two Queens. Il climax. Gaga appare con un abito a scacchiera, mentre canta Shadow of a Man e Kill for Love, per poi sorprendere tutti con il ritorno live di Summerboy. La tripletta finale è da brividi: Born This Way, Shallow e l’intensissima Die With A Smile, già fan favorite del nuovo disco.

Encore – How Bad Do U Want Me. L’encore è un’esplosione di colori e fiamme. L’arena salta su Bad Romance, e Gaga chiude con How Bad Do U Want Me, il pezzo più provocatorio dell’album, urlato come un inno da tutto il pubblico.