Gigi D’Alessio. Il brano è una dedica sincera e profonda rivolta a chi si sente smarrito, a chi ha conosciuto la sofferenza e la disillusione. È la voce di chi, con fiducia e consapevolezza, invita a guardare oltre l’oscurità, a riscoprire la forza interiore e a ripartire, un passo alla volta. Attraverso parole cariche di conforto e una melodia inizialmente intima, la canzone accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo che cresce lentamente fino a esplodere nella luce della rinascita, nell’energia che muove, sempre e nonostante tutto, le nostre vite verso la felicità. Una canzone che si candida a diventare un nuovo inno per i fan del cantautore napoletano, che ne ha composto la musica e scritto il testo insieme a Vincenzo D’Agostino, con una coinvolgente produzione di Adriano Pennino, Kekko D’Alessio e Max D’Ambra.

Dopo un’estate già straordinaria, segnata da una serie di incredibili successi a partire dal doppio sold out per il suo attesissimo ritorno, dopo nove anni, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che ha accolto oltre 100.000 spettatori e la prima volta al Circo Massimo a Roma, Gigi si prepara a tornare nell’abbraccio della sua città, polverizzando ogni record precedente: ben 7 concerti, 5 dei quali già esauriti già in prevendita, in Piazza del Plebiscito . Dopo gli appuntamenti già annunciati per il 19, 20, 21, 26, e 27 settembre, è arrivata sui social, la seconda sorpresa estiva di altre imperdibili date, il 23 e 28 settembre, raggiungendo così quota 22 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia. Di seguito il calendario dei prossimi live di Gigi D’Alessio: 19, 20, 21, 26 e 27 settembre – NAPOLI – Piazza del Plebiscito Sold out; 23 e 28 settembre – Napoli – Piazza del Plebiscito Nuove date. I biglietti per i live, prodotti da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.it.

Un selfie con la vita: il testo della canzone

Pensati così

Forte come sei

Che nessuna notte è tanto lunga da impedire

Al sole di rinascere

Tirati un po’ su

Colpe non ne hai

Tante volte le tempeste

Non distruggono la vita

Ma puliscono la strada

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare

Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te

Non cercare una risposta se non c’è

Fatti un selfie con la vita

Solo la vita ti può dare la felicità

Per un graffio al cuore non si muore mai

Se ci credi si guarisce prima o poi

Dai più tempo al tuo dolore

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare

Leggila così

La felicità

C’è chi te la porta all’improvviso

Quando arriva

E te la toglie quando poi va via

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare



Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te

Non cercare una risposta se non c’è

Fatti un selfie con la vita

Solo la vita ti può dare la felicità

Per un graffio al cuore non si muore mai

Se ci credi si guarisce prima o poi

Dai più tempo al tuo dolore

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare

Devi crederci ancora

E una luce nel buio si accenderà

Devi crederci ancora

E domani torni ad innamorarti

Devi crederci ancora

Ed un cuore dal cuore cancellerà

Forse ti aspetta già

Guardalo e non tremare

Torna ti vuole baciare

Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te

Un cuore dentro un altro cuore può cadere

Fatti un selfie con la vita

Solo la vita ti può dare la felicità

Per un graffio al cuore non si muore mai

Se ci credi si guarisce prima o poi

Dai più tempo al tuo dolore

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare