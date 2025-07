Mediterranea, fuori il remix di Dumar del brano di Giuni Russo

Giuni Russo torna tra le artiste dell' estate italiana , la stagione che lei stessa, attraverso le sue splendide canzoni, ha contribuito a definire tratteggiandone un'immagine affascinante , potente e duratura . La voce di Giuni Russo e l'estate italiana sono legate a doppio filo nella memoria collettiva del Paese. I brani della cantautrice palermitana hanno superato la prova del tempo continuando ad essere fonte di ispirazione per letture dalle sonorità contemporanee e sperimentali che lei stessa avrebbe molto amato. "Ho immaginato un incontro , in realtà mai avvenuto , tra Giuni Russo e Giorgio Moroder ", ha detto Dumar che ha realizzato il nuovo brano con la preziosa collaborazione di Maria Antonietta Sisini , produttrice e collaboratrice nella scrittura di molti brani di Russo tra cui questo, che condivide con una "visione delle canzoni non museale". La voglia di dare nuova linfa all'eredità di Giuni Russo e alle sue canzoni senza tempo è l'idea che ha ispirato Vanity Fair nella scelta di questo brano per la sua prima summer hit. Mediterranea ha prevalso su altri storici pezzi italiani.

Maria Antonietta Sisini: "la rivincita" di Giuni Russo



"Uno dei nostri desideri, per un numero estivo di Vanity Fair, era lanciare una summer hit, un tormentone che facesse ballare e sognare.", ha detto Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia.

"Con Warner Music Italy abbiamo considerato svariati brani, molti artisti e diversi remix, per poi arrivare a Mediterranea: una nuova, stupenda versione del capolavoro di Giuni, a cui sono molto legato. Mi auguro vi accompagni dentro l'estate e verso il Mediterraneo, ovunque siate".

Maria Antonietta Sisini, che ha accolto con entusiasmo la sfida del remix, ha ricordato la storia della canzone, che al tempo della sua uscita non fu bene accolta dai discografici. "È come se Giù si prendesse una rivincita. Allora il brano non era stato capito", ha dichiarato la produttrice, che ha concluso: "Questa nuova versione mi piace tanto. La voce suona modernissima e l’atmosfera è quella del pezzo originale, che mi incantava come una sirena".

Sonorità contemporanee, voce avvolgente, testo ricco di immagini evocative che parlano di ieri, di oggi, di domani. "Mediterranea sono io", aggiunge Sisini che ha ricordato l'espressione carica di affetto usata da Giuni Russo quando parlava della canzone.

Il profilo di Giuni Russo è protagonista della cover digitale realizzata da Vanity Fair Italia per l'uscita del progetto. Il primissimo piano è una artwork da una foto inedita dell'artista.