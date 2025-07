Olivia Rodrigo in concerto stasera a Milano, la scaletta e cosa sapere

La previsione della scaletta per il live milanese si basa sui recenti concerti del tour. Durante la data del 27 giugno 2025 a Londra, Olivia Rodrigo ha proposto un set vario e coinvolgente che ha incluso brani come Bad idea right?, Drivers license, Vampire e Deja vu. Il concerto ha offerto anche sorprese come The A Team, eseguita insieme a Ed Sheeran, ospite d’eccezione sul palco.

Il bis ha visto protagonisti pezzi ormai simbolici come Brutal, All-American bitch, Good 4 u e Get him back!, in un crescendo di energia e adrenalina. Ogni brano rappresenta una tappa nel percorso emotivo dell’artista, ma anche del pubblico, invitato in più occasioni a urlare la propria rabbia e frustrazione. “Pensate a qualcosa che vi fa davvero inca***re e urlate più forte che potete”, ha chiesto ai suoi fan durante il live di Manchester. Una vera e propria seduta terapeutica collettiva.

Di seguito trovate la possibile scaletta del concerto di stasera:



• Obsessed

• Ballad Of A Homeschooled Girl

• Vampire

• Drivers License

• Traitor

• Bad Idea Right?

• Love Is Embarrassing

• Pretty Isn’t Pretty

• Happier

• Enough For You

• I Love You (Cover Dei Fontaines D.C.)

• So American

• Jealousy, Jealousy

• Favorite Crime

• Deja Vu

• Brutal

• All-American Bitch

• Good 4 U

• Get Him Back!