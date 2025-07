Vasco Live 2026, da oggi in vendita su TicketOne i biglietti dei live

Vasco Rossi annuncia il suo attesissimo tour Vasco Live 2026, con i biglietti in vendita a partire da oggi, 11 luglio 2025, alle ore 13:00. I fan potranno acquistare i biglietti tramite TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster per le date che toccheranno le principali città italiane. Il tour promette di essere un'esperienza unica, con un repertorio che spazia tra i suoi grandi successi e nuove emozioni

Quando Vasco Rossi torna in tour, l’Italia si ferma. Non è solo un concerto, è un evento che segna l’inizio di una stagione di emozioni, di ricordi, di urla e battiti. Non c’è bisogno di presentazioni per il Blasco, che con oltre 40 anni di carriera ha costruito una delle carriere più iconiche della musica italiana. E ora, a distanza di pochi anni dall'ultimo tour, si prepara a tornare sul palco nel Vasco Live 2026, che promette di essere una nuova, straordinaria celebrazione della sua musica e del suo immenso pubblico.

Un nuovo capitolo, ma la stessa energia

A partire da oggi, 11 luglio 2025, i biglietti per il Vasco Live 2026 sono finalmente in vendita. Il tour, che toccherà cinque città italiane - Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine - è pronto a riportare Vasco nei grandi stadi che hanno sempre ospitato le sue performance. E non si tratta di un semplice ritorno: ogni data del tour sarà un’occasione unica di incontro tra l’artista e il suo pubblico, per vivere il rock che ha fatto la storia della musica italiana e che continua a farla.

Il repertorio del tour abbraccerà i suoi più grandi successi, ma non mancheranno anche sorprese e nuove emozioni. Vasco ha sempre avuto la capacità di reinventarsi pur rimanendo fedele a se stesso, e anche questo tour ne è la dimostrazione. Ogni concerto sarà un viaggio che attraversa la sua carriera, un percorso che passa da Albachiara a Siamo solo noi, da Vita spericolata a Gli angeli. Ma anche le nuove canzoni non mancheranno, per raccontare al pubblico una volta di più l’evoluzione di un artista che non ha mai smesso di comunicare attraverso la sua musica.