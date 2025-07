Cristicchi annulla il concerto al Forte di Bard per motivi di salute

Simone Cristicchi ha annullato il concerto previsto per il prossimo venerdì 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, nell’ambito della rassegna musicale “Aosta Classica”. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno parlato di “un sopravvenuto problema di salute dell’artista”. I biglietti acquistati saranno rimborsati.

A fornire ulteriori dettagli è stato lo stesso Cristicchi, che ha spiegato sui social di essere stato colpito dalla paralisi di Bell, una condizione neurologica che provoca la temporanea paralisi di un lato del volto. “Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione. Vi ringrazio per la comprensione”, ha scritto l’artista in una storia su Instagram. La paralisi di Bell è generalmente reversibile, ma può richiedere settimane per una completa guarigione.

Rimborsi e prossime date del tour

L’organizzazione di Aosta Classica ha confermato che i biglietti saranno rimborsati secondo le modalità previste. “L’artista e l’organizzazione si scusano con il pubblico per l’inconveniente e ringraziano per l’affetto e la comprensione dimostrati”, si legge nella nota ufficiale. Al momento, non risultano cancellazioni per le altre tappe del tour estivo di Cristicchi, intitolato Dalle Tenebre alla Luce. La prossima esibizione è in programma il 19 luglio al Teatro Romano di Verona, nell’ambito del Festival Contaminazioni Musicali.