Tim Cronin, il fondatore dei Monster Magnet è morto a 63 anni

UN'AVVENTURA EPICA

Tim Cronin era uno dei membri della formazione originale del gruppo Monster Magnet, nato nel 1989 a Red Bank, nel New Jersey. Inizialmente, il musicista aveva suonato la batteria e aveva accompagnato il cantante e chitarrista Dave Wyndorf e il bassista John McBain, ma dopo l’uscita dell’omonimo EP di debutto della band per la casa discografica tedesca Glitterhouse Records, McBain aveva scelto la chitarra e Cronin era passato al basso, con la new entry Tom Diello alla batteria. L’EP Monster Magnet conteneva anche i due brani Snake Dance e Nod Scene, che la band aveva registrato nuovamente per l’album di esordio Spine of God del 1991. Nel 1993 il gruppo, che McBain aveva lasciato per conflitti personali con Wyndorf, e nel quale era quindi subentrato il chitarrista e fondatore degli Atomic Bitchwax, Ed Mundell, aveva pubblicato l’album Superjudge. Nel 1995 era invece uscito Dopes to Infinity, e nel 1998 era stato il turno di Powertrip, che aveva ottenuto il Disco d’oro. Cronin aveva però lasciato i Monster Magnet nel 1990, dopo aver firmato con Caroline Records, anche se aveva continuato a far parte della crew della band, per la quale si era occupato di suono, illuminazione e produzione sul palco. “Mi si spezza il cuore nel condividere che Tim è mancato stamattina”, ha scritto la figlia acquisita Maggie Chesek in una dichiarazione condivisa dai Monster Magnet sulla loro pagina ufficiale. “Fino ai suoi ultimi istanti è rimasto la persona più gentile, generosa e divertente che io abbia mai incontrato. La quantità di vite che ha toccato e ha cambiato in meglio si contano a migliaia. Era conosciuto come il Centro dell’Universo, e adesso abbiamo tutti perso il nostro centro”. Ha proseguito con affetto: “Per me, era il mio amato papà acquisito, che si è preso incondizionatamente cura di me e mi ha sostenuta come se fossi sua figlia e mi ha cresciuta con i più fantastici artisti, e il marito più amorevole e devoto per mia mamma Carrie che chiunque possa mai sognare – quando pensi alle anime gemelle, pensi a Tim e a Carrie. Il loro amore ha tenuto unita non solo la nostra piccola famiglia, ma un’intera comunità”. Ancora: “Il lutto è il prezzo che paghiamo per l’amore e, amico, quanto è stato amato il nostro ragazzone. È un vuoto incomprensibile quello che sta lasciando nelle nostre vite, ma so una cosa: lui vuole che andiamo avanti. Che creiamo arte, che suoniamo, che siamo infinitamente generosi e che siamo presenti per le persone nella nostra vita. Che ci raccontiamo a vicenda di un raro lato B o di un vecchio libro fantastico o di un film così brutto da essere bello. Che andiamo a cena e facciamo ridere i nostri amici finché non ridono a crepapelle. Tim, hai reso questo mondo un posto innegabilmente migliore e più bello vivendoci. Spero che la tua prossima avventura cosmica sia altrettanto epica. Ti voglio bene”.