Ron riceve la Rosa Camuna: "La sua è poesia in musica"

Ron ha ricevuto la Rosa Camuna, il massimo riconoscimento di Regione Lombardia.



Il cantautore pavese, al secolo Rosalino Cellamare e nato a Dorno (in provincia di Pavia), si è visto consegnare il premio dalle mani del presidente Attilio Fontana. La cerimonia si è svolta a Milano il 7 luglio 2025, alla presenza delle autorità regionali.

Quello di ieri è stato un momento di grande rilevanza per la musica italiana: Ron, he è uno degli interpreti più amati e rappresentativi del panorama musicale nazionale, è stato ufficialmente premiato, dopo il riconoscimento mancato a maggio.

L’artista, infatti, non aveva potuto partecipare alla cerimonia originariamente prevista per il 29 maggio 2025, durante la quale erano stati già premiati, tra gli altri, Maria De Filippi, Roberto Boninsegna, Federica Brignone e Cesc Fàbregas.