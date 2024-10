Il Premio Tenco compie 50 anni e fa festa a Sanremo: le anticipazioni

Siamo nell’anno del cinquantennale del Club Tenco che verrà festeggiato il 17, il 18 e il 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Si apre dunque una ricca finestra sulla musica d’autore immaginifica e immaginata, con un solo limite: ancora una volta i giovani non sono rappresentati. Nessun rapper, nessun trapper, nessun artista indie, nessun figlio della Gen Z e sparuti frammenti di Millennial. In questa bella festa che celebra il mezzo secolo di vita, il direttivo del Club Tenco dovrebbe riflettere se aprirsi o restare una riserva. Già lo scorso anno il tema era stato sollevato e si era parlato di prendersene carico… ma così non è andata. Come è stato precisato i Premi Tenco vengono assegnati in maniera insindacabile dal direttivo (e in questo 2024 sono andati a Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi) mentre le Targhe sono attribuite da una giuria di 300 persone, tra giornalisti e addetti ai lavori. Dunque nulla da obiettare, se non a livello di gusti personali, sui premiati. Ma perché, nell’ambito dei tanti momenti collaterali, non dedicare una serata ai giovani alfieri della canzone d’autore? Con uno schiocco di dita quell’ambìto palco sarebbe sold out. L’intensa cantautrice Irene Buselli sarà la sola rappresentante di una generazione (abbondante) di assenti.