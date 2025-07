Mumford & Sons, la possibile scaletta del concerto all'Arena di Verona

A circa sette anni di distanza dal precedente album Delta, nel marzo di quest’anno il gruppo ha pubblicato Rushmere, arrivato al primo posto della classifica inglese. In occasione dell’uscita del singolo Malibu, traccia d’apertura dell’album, Marcus Mumford ha raccontato: “È stata la prima canzone che abbiamo scritto quando siamo tornati insieme a Los Angeles nel gennaio 2023. La canzone ci ha rispecchiato da subito, e il processo di registrazione con Dave l'ha catturata su disco in un modo che ci ha fatto sentire che questa sarebbe dovuta diventare l’apertura di Rushmere. La adoriamo”.

Nel corso degli anni la formazione ha pubblicato lavori di enorme successo, tra questi ricordiamo gli album Sigh No More e Babel, distribuiti rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Little Lion Man, The Cave, I Will Wait e Believe. Inoltre, il gruppo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali due statuette ai BRIT Awards nelle categorie British Album of the Year e British Live Act e altrettanti riconoscimenti ai Grammy Awards nelle categorie Album of the Year per Babel e Best Music Film grazie a Big Easy Express.