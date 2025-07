Africa Express, la super band di Damon Albarn live a Ostia Antica

Un live unico come unica è la possibilità di ascoltarli in Italia. Nel cuore di uno dei siti archeologici più affascinanti d’Italia, Ostia Antica Festival martedì 8 luglio arriva Africa Express , il collettivo musicale internazionale che da quasi vent’anni unisce artisti da tutto il mondo in una celebrazione della diversità culturale. Per la prima volta in Italia sul palco del Teatro Romano di Ostia e unica data italiana di questo tour europeo, ecco il co-fondatore Damon Albarn (frontman dei Blur e mente creativa dei Gorillaz) affiancato da 50 artisti provenienti dai quattro continenti: da Moonchild Sanelly a Django Django, da Luisa Almaguer a Jupiter & Okwess, passando per Joan As Police Woman. Insieme presentano i brani del nuovo disco Africa Express presents... Bahidorá , il loro sesto progetto discografico in uscita l’11 luglio per World Circuit Records (BMG). Una vera e propria festa che unisce cumbia, kuduro, salsa, hip hop, soul e pop.

AFRICA EXPRESS, UN VIAGGIO IN QUOTIDIANA EVOLUZIONE

Africa Express è un’avventura musicale unica nel suo genere che nasce nel 2006 in Mali, costruita sui principi di collaborazione, rispetto e sperimentazione. Ha saputo mettere in dialogo star locali come Toumani Diabaté, Bassekou Kouyaté e Amadou & Mariam con artisti internazionali del calibro di Martha Wainwright, Fatboy Slim e il co-fondatore Damon Albarn. Oggi è una realtà riconosciuta a livello globale, capace di sorprendere ogni volta, tanto sul palco quanto in studio. È un viaggio in continua evoluzione, un’esplorazione di nuovi confini artistici e umani. Cerca di promuovere un concetto semplice: quello che come esseri umani siamo più forti quando collaboriamo e quando comunichiamo apertamente. Ogni live è irripetibile, costruito su incontri, improvvisazioni e scambi autentici tra artisti di generi, origini e generazioni diverse. Nel corso degli anni, Africa Express ha portato musicisti occidentali in Paesi come la Repubblica Democratica del Congo, l’Etiopia e il Mali; ha organizzato concerti collaborativi di oltre sette ore, da Liverpool a Lagos; ha attraversato il Regno Unito in treno con un vagone carico di artisti per celebrare le Olimpiadi di Londra; ha riunito un’orchestra siriana divisa dalla guerra civile; e ha realizzato la prima interpretazione africana del classico minimalista In C di Terry Riley. Numerosi gli artisti coinvolti nel tempo, tra cui: Baaba Maal, Blur, Charli XCX, Faia Younan, Femi Kuti, Flea, Franz Ferdinand, Kano, Oumou Sangaré, Paul McCartney, Paul Weller, Rachid Taha, Rokia Traoré e Tony Allen, solo per citarne alcuni. La data italiana si inserisce nel calendario tour estivo di Africa Express, che li vedrà esibirsi anche al Roskilde Festival in Danimarca, alla Müpa di Budapest, all’Elbphilharmonie di Amburgo e al Cruïlla Festival di Barcellona.