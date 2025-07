Ultimo in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta

Ultimo arriva a San Siro. L'artista più riservato degli ultimi anni, quello che fugge dai Media con la velocità di un centometrista, approda nella Scala del Calcio accompagnato da numeri straordinari: classe 1996, oltre 50 stadi affrontati, vicino ai due milioni di biglietti venduti in carriera, ora scende in campo a Milano col tour Ultimo Stadi 2025 - La Favola Continua, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. “Non smettete mai di credere nelle favole” è la frase che chiude i concerti del cantautore, un mantra per il suo pubblico, che anno dopo anno si dimostra composto molto più che da semplici spettatori: è l’incontro di centinaia di migliaia di persone di ogni età che danno vita a una vera e propria generazione. La Generazione Ultimo che oggi più che mai saluta e festeggia l’arrivo del più bel capitolo che questa favola potesse raccontare.