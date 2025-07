Santana stasera al Lucca Summer Festival, scaletta e cosa sapere

Basandoci sulla scaletta del concerto di Santana a Mantova di ieri sera, possiamo azzardare ad affermare che la probabile setlist di canzoni che verranno suonate questa sera sia la seguente:



• Soul Sacrifice

• Jin-go-lo-ba

• (Babatunde Olatunji cover)

• Evil Ways

• (Willie Bobo cover)

• Black Magic Woman / Gypsy Queen

• Oye cómo va

• (Tito Puente cover)

• Maria Maria

• Foo Foo

• Everybody’s Everything

• Bass Solo

• Samba pa ti

• Batuka

• No One to Depend On

• She’s Not There

• (The Zombies cover)

• Scripture

• Hope You’re Feeling Better

• In a Silent Way

• (Miles Davis cover)

• Red Ribbons

• The Game of Love

• (Da le) Yaleo

• Put Your Lights On

• Corazón espinado

• Sentient



Encore (o "bis"):

• Toussaint L’Ouverture

• Smooth