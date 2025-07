Irama, la possibile scaletta del concerto a Codroipo

Dopo lo show di Codroipo, Irama partirà alla volta di numerose città italiane, tra le quali Lucca, Salerno, Bari, Roma, Riccione e Catania. Grande attesa per l’appuntamento conclusivo in scena il 2 ottobre nella splendida cornice dell’Arena di Verona

Irama a codroipo, i dettagli del concerto

Il 21 e il 23 maggio l’artista ha dato il via alla tournée estiva con due show sold out al Forum di Assago. A poche ore dagli spettacoli, Irama ha raccontato di essersi preso una pausa dagli impegni per concentrarsi sulla musica: “Sono sparito per un po’, avevo bisogno di staccare, di concentrarmi sulla musica”. Il cantautore ha aggiunto: “Non ho bisogno di correre, di inseguire qualcosa. Ho iniziato ad appuntare parole, pensieri, simboli, presto tutto avrà senso. Ora ci sono”.

Mercoledì 2 luglio Irama sarà in concerto a Villa Manin, questo l’indirizzo: Piazza Manin, 10, 33033, Codroipo, Udine. Secondo quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi successi più celebri: da Tu no a La ragazza col cuore di latta passando per Mediterranea, Ovunque sarai, Nera e La genesi del tuo colore. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 21 maggio ad Assago:

Bazooka

5 Gocce

Ali

Senz’anima

Tu no

Un giorno in più

Mediterranea

Crepe

Arrogante

Yo Quiero Amarte

È la luna

PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM

Nera

Giulia

Lentamente

Dedicato a te

Luna piena

La ragazza col cuore di latte

Bella e rovinata

Goodbye

Ovunque sarai

La genesi del tuo colore