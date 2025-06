Dario Sansone, una indagine tra sacro e profano nell'album Santo Sud

Registrato tra Parigi e Napoli, Santo Sud, il nuovo album di Dario Sansone, è caratterizzato dalla fusione di diverse sonorità, partendo dalla canzone d’autore, dodici tracce che si sviluppano in una mezcla di suoni che spaziano dalle influenze arabe alla pizzica salentina, sentori di Africa e Sudamerica, suoni ancestrali e ballad più intime, sfociando nella canzone napoletana contemporanea. La santità, il sacro, è qualcosa che si percepisce come alto, quasi irraggiungibile. Il Sud, invece, è sempre indicato come qualcosa che parte dal basso, che sta giù, al fondo, come la lava di un vulcano. L’individuo, stando nel mezzo, può compiere scelte diverse, verso una direzione o l’altra. Il Santo Sud è il punto di incontro tra queste due estremità.



Santo Sud è un album che indaga sulla contraddizione del nostro tempo, è il racconto di un uomo e dell’amore per la sua città. Città che è Sud, porta per l’inferno ma anche paradiso e testimonianza dell’esistenza di Dio attraverso le sue bellezze. Citta madre, amante, amica, sorella che, come in ogni rapporto, è anche in grado di deludere, ferire, fare male e lasciare nel cuore solo il desiderio di allontanarsi, alla ricerca di nuovi stimoli spirituali, nuove facce, nuovi colori. Attraverso le canzoni dopo aver raccontato l’amore per le proprie radici, il distacco ed il dolore che questo comporta, capiremo che il viaggio non finisce qui. E’ un continuo ritorno al punto di partenza, a quando ci si innamora per la prima volta, sempre in cerca del proprio Santo Sud.

Il disco vede la produzione artistica di Seb Martel, artista francese che ha accompagnato in studio e sul palco numerosi artisti, tra cui -M-, Camille, Femi Kuti, Christine Salem, Manu Dibango, Tony Allen, Chocolate Genius ed altri ancora. Al mixer il messicano César Urbina.



Santo Sud segna un ulteriore passo nella carriera artistica di Dario Sansone, ricca di collaborazioni ed iniziative in svariati ambiti artistici. Recente è la pubblicazione della colonna sonora del film di Cécile Allegra Criature, nelle sale cinematografiche da dicembre 2024, di cui Dario ha scritto e composto le musiche. La sound-track accompagna la pellicola passo dopo passo sottolineando, tra folk, ballad e swing, le molteplici atmosfere della storia in cui il protagonista è Marco D’Amore. Santo Sud è anche un concerto teatrale e il libro Santo Sud – A Poetry Sketchbook (ed. Comicon), un taccuino di viaggio tra disegni, poesie e testi di canzoni.