Animarea presenta il singolo I Swear: il video

Il brano invita a riflettere sulla necessità di abbandonare ogni atteggiamento passivo di fronte alle difficoltà della vita. Nulla può cambiare se non ci impegniamo attivamente per farlo. Di fronte alle sfide quotidiane, dobbiamo riconoscere che abbiamo ricevuto un grande dono: il tempo. Tuttavia, questo dono è limitato e non va sprecato. La vita ci offre un’opportunità preziosa, ma solo se siamo disposti a prenderla in mano, a impegnarci con determinazione e coraggio. È fondamentale un’autoanalisi sincera per conoscere chi siamo, come funzioniamo, quali sono le nostre attitudini e le nostre ispirazioni. Solo così possiamo capire quali potenzialità abbiamo e come svilupparle.



Non dobbiamo, né possiamo, spegnere le nostre capacità e i nostri sogni, perché sono ciò che ci rende unici e capaci di realizzare qualcosa di significativo. Scegliere la strada più facile, quella dell’indifferenza o della passività, non porta mai a risultati soddisfacenti né personali né professionali.



Il videoclip che accompagna questo messaggio ha come protagonista una manager in carriera che durante una convention aziendale, percepisce tra i suoi dipendenti scarso interesse, noia e frustrazione. Gli sguardi apatici e gli atteggiamenti svogliati sono segnali chiari di un clima che si è spento e di una perdita di controllo da parte della protagonista. Questa situazione rappresenta una sconfitta, non solo professionale ma anche umana: una vittoria mancata, un’occasione perduta di crescita e di condivisione. La scena imbarazzante diventa un momento di riflessione profonda per la manager: si rende conto di aver forse perso di vista i propri sogni, le proprie ambizioni e di aver lasciato che la routine e le scelte sbagliate la allontanassero dalla felicità autentica.



Da questo momento, nasce in lei un desiderio forte di cambiare, di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle il passato. Sente che è arrivato il momento di prendere decisioni coraggiose, che possano portare nuove energie positive, entusiasmo e coinvolgimento non solo in sé stessa, ma anche nel suo team. È una sfida difficile, ma necessaria: solo così potrà riscoprire la passione e il senso di realizzazione personale. Il percorso non sarà facile, ma la protagonista sa che il primo passo verso il cambiamento parte dalla volontà di cambiare se stessi e le proprie prospettive. La storia, realizzata con la collaborazione del regista Mattia Bello, della coreografa Marta Montera e di un team di talentuosi attori e ballerini, ci ricorda che il vero successo nasce dalla volontà di agire, di credere nelle proprie potenzialità e di non accontentarsi mai. La domanda finale rimane aperta: ce la farà a riscoprire la gioia di vivere e a guidare il suo team verso nuovi traguardi? Solo il tempo e il coraggio di affrontare se stessi potranno dare una risposta.