Bobby Sherman, morto a 81 anni cantante e attore televisivo anni '70

Bobby Sherman , cantante e attore idolo dei teenager tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, è morto martedì 24 giugno all’età di 81 anni . Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, la moglie Brigette Poublon Sherman aveva annunciato che il marito aveva ricevuto la diagnosi di un tumore al rene al quarto stadio , e che non si sarebbe più potuto esibire in pubblico. In un’intervista a Fox News Digital, aveva aggiunto che Sherman si trovava “a casa con cure speciali". In un post su Instagram, la donna ha ora scritto: “È con il cuore pesantissimo che condivido la scomparsa del mio amato marito, Bobby Sherman. Bobby ha lasciato questo mondo tenendomi la mano, proprio come ha sostenuto la nostra vita con amore, coraggio e grazia incrollabile durante tutti i 29 splendidi anni di matrimonio. Ero la sua Cenerentola e lui il mio principe azzurro. Anche nei suoi ultimi giorni, è rimasto forte per me. Ecco chi era Bobby: coraggioso, gentile e pieno di luce”. Ha proseguito: “Mentre riposava, gli leggevo lettere di ammiratori da tutto il mondo: parole d'amore e gratitudine che gli sollevavano il morale e gli ricordavano quanto fosse amato. Assorbiva ogni parola con quella familiare scintilla negli occhi. E sì, trovava ancora il tempo per fare battute al momento giusto: Bobby aveva un meraviglioso, malizioso senso dell'umorismo. Non lo abbandonava mai. Sapeva illuminare una stanza con un'occhiata, uno scherzo o una delle sue classiche battute”. Ha poi sottolineato le modalità con le quali si era reinventato dopo aver raggiunto l’apice del successo: “Era un uomo al servizio degli altri. Ha rinunciato a concerti sold-out e copertine di riviste per il sedile posteriore di un'ambulanza, diventando un soccorritore e un istruttore del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Ha salvato vite. Ci ha mostrato cos'è il vero eroismo: silenzioso, altruista e profondamente umano". Ha concluso: "Il cancro si era "diffuso ovunque... Faceva cruciverba con me negli ultimi giorni. E poi, all'improvviso, sabato, si è voltato e... dorme di più e il suo corpo non funziona più. Tutto si è spento".

IDOLO DELLE TEENAGER

Nato il 22 luglio 1943 a Santa Monica, in California, Bobby Sherman aveva raggiunto la fama tra il 1968 e il 1970 come personaggio fisso in due stagioni della serie tv Arrivano le spose, esperienza che l’aveva lanciato anche nella carriera canora. Amato dalle teenager, era diventato il volto della musica bubblegum, che univa pop e rock. All’apice del successo, tra il 1969 e il 1970, aveva raggiunto la top 10 della classifica Billboard Hot 100 con quattro singoli, che erano diventati anche dischi d’oro: Little Woman, La La La (If I Had You), Easy Come, Easy Go e Julie, Do Ya Love Me. Gli altri singoli comunque entrati nella Hot 100 erano Hey, Mister Sun, Cried Like a Baby, The Drum e Jennifer. Tre dei suoi album avevano inoltre ottenuto il disco d’oro. Sherman aveva avuto la sua prima occasione mentre frequentava il college e usciva con una ragazza che conosceva un famoso regista di Hollywood. Invitato a una festa per il Giorno dell’Indipendenza in una casa sulla spiaggia ricca di celebrità, aveva cantato un paio di pezzi con la band che intratteneva gli ospiti. “Jane Fonda e Natalie Wood sono venute da me e mi hanno detto: “Pensiamo tu abbia molto talento, sei gestito da qualcuno?”, aveva raccontato alla scrittrice Ann Moses. “Ho risposto: “No, non proprio”. E loro: “Be’, dovresti fare qualcosa al riguardo”. In breve tempo era stato scritturato nel programma musicale per adolescenti Shindig!. Nonostante la cancellazione della serie, aveva poi recitato nelle serie tv I Monkees, The F.B.I. e Honey West, fino ad approdare allo show che gli avrebbe regalato la popolarità, Arrivano le spose, dove aveva interpretato il ruolo del fratello minore Jeremy Bolt. Aveva poi recitato come guest star nelle serie La famiglia Partridge, Mod Squad, i ragazzi di Greer, Squadra emergenza, La signora in giallo, Frasier e nella sitcom Sanchez of Bel Air. È inoltre apparso in due film, He Is My Brother (1975) e Flippaut (1983). Sherman aveva smesso di registrare alla metà degli anni Settanta, ed era tornato in tour nel 1998 per poi ritirarsi nuovamente nei tre anni successivi. “Sono ancora nel mondo dello spettacolo", aveva spiegato l’attore e cantante durante un’apparizione negli anni Novanta, “ma faccio volontariato principalmente come tecnico di emergenza medica e agente speciale presso il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, dove insegno primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare agli agenti di polizia presso la Los Angeles Police Academy". Alla domanda su un’eventuale stanchezza provata per la sua fama, Sherman aveva risposto: “Non l'ho mai fatto. Sono stato fortunato ad avere dei fan davvero fantastici, e sono ancora con me, quindi Dio li benedica. E ogni volta che esco, non cerco di nascondermi da loro; non indosso travestimenti. Sono ansioso di vederli tanto quanto loro lo sono di vedere me".