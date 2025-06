Musica

Non bisogna evitare la solitudine ma semplicemente saperla cullare: questo è il mantra di Non lo Capiresti Mai di Trilussa, più intenso ascoltato a maggio. Menzioni speciali per Fremir, G.Em, chiamamifaro, Lara Dei, Alek e Creta. Tolto Trilussa tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO