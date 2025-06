Riki e Lorella Cuccarini insieme per il brano estivo Cha Cha Twist!

Cha Cha Twist! è il singolo estivo di Riki e Lorella Cuccarini . In attesa dell’uscita del quarto album Casabase, il cantante ha annunciato il nuovo singolo in arrivo sul mercato venerdì 13 giugno . I due artisti hanno condiviso una breve anteprima della canzone su Instagram.

riki e lorella cuccarini, in uscita cha cha twist!

Riki e Lorella Cuccarini hanno deciso di far ballare il pubblico sulle note del brano Cha Cha Twist! A pochi giorni dalla pubblicazione, prevista per il 13 giugno, i due artisti hanno scritto sui loro profili Instagram: “Signori e signore, accorrete! Questo frizzante fonogramma come una cedrata al limone invita gli astanti ad abbassare le ginocchia e a dondolare a ritmo di twist! Dentro alle balere, sui lettini, tra le righe colorate degli ombrelloni e sulle battigie è ora di ballare! Con il Cha Cha Twist! l’estate si fa più chic!”.

Lorella Cuccarini e Riki hanno pubblicato anche una breve anteprima delle canzone contenuta nel nuovo album Casabase, anticipato dai singoli Quanto sei bella e Carillon.