Riki è tornato con il singolo Quanto sei bella

In attesa del nuovo album Casabase in uscita nella primavera del 2025, Riki ha pubblicato il brano Quanto sei bella. L’artista ha raccontato: “Sono pronto a tornare e a portarvi con me in questo viaggio”

quanto sei bella, riki: “sono pronto a portarvi in questo viaggio”

Sono passati circa due anni dall’ultima uscita discografica del cantante, Riki si è ora ripreso la scena che per molti anni lo ha visto protagonista. L’artista ha alzato il sipario sulla nuova era con Quanto sei bella, un brano intimo che racconta il sentimento motore del mondo in modo delicato e affascinante.

Alla viglia dell’uscita della canzone, Riki ha raccontato in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Sono passate 847 notti dalla mia ultima release. Quell’ultima notte me la ricordo bene perché non ero felice e non ero io. Stanotte invece, sarò io in tutto e per tutto. Sono pronto a tornare e a portarvi con me in questo viaggio”.