Riki, il nuovo singolo è Scusa

L’attesa è finalmente terminata. Pochi giorni fa Riccardo Marcuzzo , questo il nome all’anagrafe, ha distribuito la canzone con cui si appresta a tornare in vetta alle chart. L’artista , classe 1992 , ha presentato il singolo attraverso un post sul profilo Instagram che vanta più di un milione di follower .

Il cantante ha mostrato la cover della canzone scrivendo: “Ho sempre scritto quando sentivo il bisogno di farlo, non per dovere ma per necessità”.

Riki ha poi aggiunto: “In un mondo ogni giorno più veloce ho preferito prendere i miei tempi e aspettare così da rendere questa canzone una fotografia sincera della mia vita e condividerla con voi”.