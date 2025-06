Emilio presenta il singolo Boom Boom Reggaeton: il video

Boom Boom Reggaeton è il mio nuovo singolo , prodotto da La Mia Song . Questa canzone rappresenta un pezzetto di me, una immersione nelle emozioni e nelle atmosfere che rendono speciale l’estate. Il brano rappresenta un inno alla frizzantezza delle giornate estive. Immaginate il mare splendente, il sole caldo che vi accarezza la pelle, le sere magiche sotto la luna piena, i balli che fanno vibrare le ossa e i cuori. È un racconto di nuove conoscenze, di incontri spontanei, di amicizie che si rafforzano e di quella sensazione di leggerezza che solo l’estate sa regalare. Il ritmo caraibico del reggaeton, coinvolgente e contagioso, accompagna ogni parola, ogni nota, trasportandovi in un mondo di energia, vitalità e allegria.



Ho scritto Boom Boom Reggaeton con la collaborazione di Remo Elia e Simone Carabba, autori con un grande bagaglio di esperienza nel panorama musicale italiano, autori di brani interpretati da artisti di grande fama. Il video, girato nella suggestiva location dell’hotel Fogliano a Latina, è stato diretto dal talentuoso Giovanni Gabrielli, con la fotografia affidata a Luigi Catuogno e l’assistenza tecnica di Matteo Bastianelli. Sono molto orgoglioso del risultato, perché ogni dettaglio contribuisce a catturare l’essenza di questa canzone. Dopo il successo dell’album Ama Lentamente, ho deciso di lanciarmi in questa avventura reggaeton. È un genere diverso, forse più estivo e spensierato rispetto alle mie precedenti pubblicazioni, ma perfetto per esprimere quella energia e quella voglia di vivere che mi contraddistinguono.



Questo singolo rappresenta un nuovo capitolo della mia carriera, un passo importante verso la crescita come artista e cantautore. Voglio trasmettere emozioni autentiche, farvi sentire la mia voce e la mia passione, anche attraverso ritmi che forse non mi aspettavo di affrontare. Ma la musica è anche scoperta, sperimentazione e divertimento. E sono felice di poter condividere tutto questo con voi. La musica è sempre stata una passione travolgente per me. Oltre a essere un cantautore, sono anche un imprenditore agricolo, gestendo con passione l’azienda di famiglia fondata dal mio nonno. Questa dualità tra musica e agricoltura mi ha insegnato a coltivare sia i sogni che le radici, mantenendo vivo il mio entusiasmo e la voglia di esprimermi attraverso le note e la natura. Spero che Boom Boom Reggaeton vi porti tanta allegria, energia e voglia di ballare. Restate sintonizzati, perché ci saranno tante altre sorprese in arrivo!