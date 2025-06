Minimal presenta il nuovo singolo Surreale: il video

Sono molto felice di presentare in anteprima esclusiva per Sky TG24 il videoclip di Surreale. Il videoclip è un progetto che unisce musica e arte visiva, dando vita a un’esperienza immersiva e simbolica. Il video è stato realizzato con la tecnica del time-lapse e racconta, attraverso immagini e musica, la nascita di un’opera d’arte unica. Protagonista del video è Gianluca Caifasso, in arte UMNISTORE, artista visivo di origini pugliese che vive a Terni, noto per il suo stile distintivo basato sull’utilizzo di materiali di recupero. Il videoclip è stato girato nel suo laboratorio ternano e il suo processo creativo è il cuore pulsante del video: pezzi di jeans, cartoncini colorati, stoffe di ogni tipo vengono assemblati con cura e visione, trasformandosi gradualmente in un quadro ispirato al brano.



La narrazione visiva si sviluppa attraverso due inquadrature fisse: una più ampia, che mostra lo studio di Gianluca, un luogo vivace e pieno di oggetti pronti a trovare nuova vita; e una più ravvicinata, che segue i movimenti delle sue mani mentre lavorano. L’effetto è quello di un racconto silenzioso ma potente, dove ogni gesto corrisponde a una nota, e ogni materiale si carica di significato. Il video accompagna lo spettatore in un viaggio creativo che culmina con la rivelazione dell’opera finita: un quadro che raffigura una figura allungata e nera su uno sfondo ricco di colori accesi, quasi psichedelici, che evocano un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Il risultato è un perfetto esempio di surrealismo contemporaneo, dove l’estetica e il concetto si fondono per evocare emozioni profonde.



Surreale è un brano indie-pop con venature rap che esplora il legame tra la mente umana e la percezione distorta della realtà. La scelta di affiancarlo a un’opera visiva realizzata in tempo reale non è casuale: è un modo per rendere tangibile l’idea che ogni emozione, ogni frammento, possa essere ricomposto in una forma nuova, armonica, significativa. Il connubio tra la musica di Minimal e l’arte materica di UMNISTORE dà vita a un progetto che supera il confine del videoclip tradizionale, trasformandosi in una performance artistica a tutti gli effetti. Non si tratta solo di accompagnare un brano, ma di espanderne il significato, mostrando come la creatività possa esistere in mille forme diverse.



Questo lavoro si inserisce in un panorama in cui la musica indipendente cerca nuove modalità espressive, nuove collaborazioni e nuovi linguaggi. Surreale è un esempio di come le arti possano dialogare, contaminarsi e amplificarsi a vicenda, dando vita a qualcosa di più profondo della somma delle singole parti. Un invito a lasciarsi andare, a osservare e ascoltare. A trovare, nel caos dei frammenti, una nuova forma di bellezza. Un ringraziamento speciale a Sky TG24 e buona visione!