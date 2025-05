In arrivo un lungo week-end elettronico da segnarsi in agenda

Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugnosono tanti gli appuntamenti da segnarsi in agenda per gli appassionati di musica elettronica, sia in Italia che all’estero. Ecco dove, quando e soprattutto con chi

Alla Villa delle Rose di Misano Adriatico il lungo fine settimana inizia venerdì 30 maggio con Bob Sinclar e prosegue sabato 31 con il duo danese WhoMadeWho e domenica 1 giugno con il party Vidaloca. Negli ultimi dieci anni WhoMadeWho (nella foto d’apertura in una loro precedente serata proprio alla Villa delle Rose) si sono affermati come una delle realtà musicali più innovative, grazie alla loro indiscussa capacità di unire strumentazioni dal vivo con trame elettroniche. Al loro attivo otto album, collaborazione con artisti come RY X e Adriatique, esibizioni in festival quali Coachella e Sónar e per la piattaforma Cercle. Restando in Romagna, domenica 1 giugno inaugurazione della Baia Imperiale di Gabicce. Sempre domenica 1° giugno al Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro, Faneto+Swing. Spostandosi in Toscana, sabato 31 al Polo Fiere di Lucca Artie 5ive, Kid Yugi e le Sisters Cap, domenica 1° giugno al Tinì Soundgarden di Cecina (Livorno) va in scena il party Modula con Alignment, Basswell e Rebekah; in Sardegna sugli scudi come sempre il Phi Beach in Costa Smeralda che propone sabato 31 maggio i Parallelle e domenica 1° giugno

Alan Dixon. Sempre domenica 1° al Club Partenopeo di Napoli in console la dj, producer e attivista canadese BLOND:ISH, affiancata nella circostanza da Miguelle & Tons. BLOND:ISH ha fondato l’associazione Bye Bye Plastic, che si propone di far eliminare più plastica possibile dalle discoteche di tuto il mondo, iniziando dalla plastica monodose.



All’estero sono sempre di più i festival a farla da padroni, non soltanto nel ponte a cavallo tra fine maggio e inizio giugno. Qualche esempio? Dal 28 maggio al 2 giugno MOGA a Caparica, in Portogallo, con Agoria, Luciano e Seth Troxler, dal 5 al 10 UNUM a Shengjin in Albania con Carlita, Ricardo Villalobos e tINI, dal 6 al 9 a Novalia in Croazia Spring Break con Sandro Bani, Blasterjaxx e DJs From Mars. La settimana successiva fari puntati su Barcellona, grazie al Sónar e ad OFFSónar che dal 10 al 15 giugno trasformano una volta di più la città catalana in una delle capitali mondiali della musica elettronica con artisti provenienti da tutto il mondo con nomi del calibro di Eric Prydz, Peggy Gou e BICEP (Sónar) e Adriatique, Rüfüs Du Sol e Solid Grooves (OFFSónar).