Pramuda presentano il singolo Bee's Dream: il video

Mi chiamo Mario Ciardo e faccio parte di un collettivo di artisti che ha scelto di esplorare il legame tra uomo, tecnologia e natura attraverso l’arte. Si tratta del collettivo Pramuda. Il nostro ultimo lavoro è un video che racconta la storia di una centrale nucleare e di un’ape che vola. Un contrasto netto, quasi una poesia visiva: la freddezza della struttura industriale e la fragile bellezza di un essere vivente. L’ape, nel nostro immaginario, non è soltanto un insetto. È il simbolo della rinascita, della resilienza, del ciclo vitale che resiste alle manipolazioni dell’uomo. Mentre la centrale nucleare rappresenta il dominio della tecnologia, la ricerca di energia, di progresso, l’ape ci ricorda che ogni innovazione deve convivere con la natura, non distruggerla.



Nel video, i musicisti si risvegliano. Un atto semplice, ma potente. Si svegliano come se avessero vissuto in un lungo torpore, anestetizzati dalla routine, dall’indifferenza. È un risveglio simbolico e collettivo, che rappresenta la consapevolezza di quanto sia urgente tornare a rispettare l’ambiente, a renderlo centrale nelle nostre decisioni, nelle nostre vite. La musica accompagna questo risveglio, con una forza unica: la voce energica di Alex Di Benedetto, che porta con sé l’intensità delle sonorità americane, e la profondità della voce di M’barca Ben Taleb, che canta in arabo, intrecciandosi con l’italiano e l’inglese in un brano che attraversa confini e culture. Il nostro progetto si sviluppa in tre lingue diverse, proprio come la natura che non conosce barriere, che

unisce e che parla a tutti, indipendentemente da dove viviamo o da che lingua parliamo.



Le note non sono solo melodia, ma un grido, una richiesta, un’invocazione alla responsabilità. Perché l’arte non è solo espressione, è anche denuncia, è anche speranza. Viviamo in un mondo in cui la natura viene spesso messa in secondo piano, sacrificata per il profitto, per l’espansione, per un’idea di progresso che troppe volte dimentica l’armonia del pianeta. Con questo progetto vogliamo ricordare che ogni gesto ha un peso, ogni scelta incide sul futuro. Il rispetto per l’ambiente non è una scelta, è una necessità. L’ape che vola nel nostro video è un promemoria: la vita è

fragile, preziosa, insostituibile. Spero che chi guarda il nostro video possa sentirsi coinvolto, possa vedere il mondo con occhi nuovi, possa trovare dentro di sé la voglia di risvegliarsi, proprio come i musicisti. Perché il risveglio non è solo un momento, è un processo. E noi, come artisti, vogliamo esserne parte.