Amici, Trigno annuncia due concerti: quando e dove

Dopo aver trionfato nel circuito del canto e aver conquistato il secondo posto nella classifica finale di Amici , Trigno è pronto per i suoi primi grandi concerti. Il cantante ha annunciato due appuntamenti live.

Venerdì 23 maggio il giovane artista pubblicherà il suo primo EP A un passo da me, in arrivo a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo D’amore non si muore. Tra i suoi brani ricordiamo anche Maledetta Milano e 100 sigarette.