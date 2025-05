Davide Rossi presenta il nuovo singolo Mille Favole: il video

Il brano Mille Favole nasce da tutte le volte in cui ho perso, da quei momenti in cui ho sentito il peso delle delusioni e delle aspettative. Ci sono stati istanti in cui avrei voluto solo chiudere gli occhi, per non vedere la realtà, per non sentire chi mi diceva che sarebbe andato tutto bene, quando dentro di me sapevo che non era così semplice. Ma ogni volta che sono caduto, sono riuscito a rialzarmi, ogni passo incerto mi ha reso più forte, mi ha dato gambe più forti. Questa canzone è la narrazione di quel percorso, quelle sconfitte che, a un certo punto, mi hanno insegnato a non fermarmi, esplora la fatica di rialzarsi dopo le sconfitte, la sensazione di sentirsi parte di un sistema che ci vuole tutti uguali e il bisogno di trovare una propria voce autentica, in più è un anticipazione del mio nuovo album in studio, che sto realizzando anche grazie al contributo di NUOVA IMAE, è un racconto di un down artistico, di quel momento in cui la realtà si scontra con le aspettative e le illusioni costruite nel tempo.

Il videoclip realizzato a sostegno del brano credo, testimoni perfettamente il tema della canzone; l’abbiamo girato all'interno di una villa sul lago di Bracciano a due passi da Roma, in una giornata uggiosa che ha dato il tono introspettivo che cercavo. Il videoclip è stato realizzato da Caligola, che è riuscito a renderlo autentico ed emozionante, descrivendo con le immagini la realtà; inizialmente avevo scelto di girare alcune scene anche all’interno di un bosco ma quel giorno il caso ha voluto che facessimo le riprese solo ed esclusivamente all’interno della villa, causa pioggia, con il senno di poi penso che il videoclip sarebbe stato meno credibile con riprese girate all’esterno, perché avrebbe dovuto descrivere esattamente una mia giornata tipo passata all’interno di quattro mura insieme al mio pianoforte che non è solo scenografia ma fa davvero parte del mio quotidiano, tra riflessioni profonde e le note che mi aiutano sempre a tirarmi un po’ su. Perché, alla fine, ascoltiamo sempre mille favole, ma la verità è che la vita non parte mai dal finale.



Voglio ringraziare Valerio Giuliani, che ha seguito tutto l’aspetto grafico del progetto discografico e un ringraziamento particolare voglio farlo al produttore esecutivo del progetto Mille Favole, Fabio De Angelis e a tutti coloro che come me, credono fortemente sul mio progetto.