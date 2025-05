Gale pubblica il suo album d'esordio, si intola Psicoterapia

Psicoterapia è l’album di esordio di Gale per CutCombo Records con distribuzione Believe. Anticipato dal singolo Salute mentale, il disco è composto da 12 brani con produzioni musicali per lo più realizzate da RT e Bpolo, due artisti con cui il rapper di Cesena collabora dall’inizio della sua carriera. Gli ospiti sono Fiore Akamono e Kiddkasal. Come suggerisce il titolo, questo album racconta l’uscita da un periodo difficile avvenuta grazie a un percorso di psicoterapia che Gale è stato costretto a intraprendere quando ha preso atto di un malessere che lo opprimeva da tempo. I versi dei brani esprimono le inquietudini del giovane rapper, che in vari passaggi, e per la prima volta, si mette a nudo con racconti intimi che svelano le ragioni del suo periodo buio.



Fin dalla prima traccia, la title-track, infatti Gale si confida e si sfoga, e lo fa con un linguaggio a tratti intimo, una novità per lui, e a tratti esplicito e provocatorio, come accaduto in altri suoi brani del passato. Psicoterapria, insomma, svela le diverse anime di un ragazzo poco più che ventenne che ha vissuto un periodo di equilibrio instabile e che in queste 12 canzoni racconta le sue difficoltà esprimendo rabbia e dolore ma anche spocchia e speranza. Un disco in cui si potranno riconoscere varie persone che hanno passato periodi altrettanto tormentati, soprattutto se appartenenti alle nuove generazioni - anche visto che i pezzi rappresentano varie tendenze della trap contemporanea.