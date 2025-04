La stella del pianoforte anticipa a Sky Tg24 la nuova edizione del Festival Classiche Forme, che si terrà in Salento dal 13 al 20 luglio. Attualissimo il tema di quest’anno che affronterà il rapporto tra musica e potere. Poi racconta il suo legame con Bach, a cui ha dedicato anche il suo nuovo album, iniziato quando, da bambina, suonò per la prima volta in un concerto con l'orchestra: “Ero felicissima, non mi sembrava vero che le persone fossero venute per ascoltarmi”. L’intervista