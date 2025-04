Coachella 2025, l’artista del giorno: Beabadobee

Torna a Coachella, dove aveva già cantato. Ma questa volta sale sul palco principale, proprio quello dove poche ore dopo si esibirà Post Malone, headliner del giorno tre. Dopo anni di gavetta, studio e dedizione, Beabadoobee, nome d’arte di Bea Kristi, nata nelle Filippine e cresciuta a Londra, sta diventando l’artista che aveva sempre voluto essere. Torna a Coachella da grande, o meglio: da artista maturata che ha capito che il percorso scelto è quello giusto

Lo scorso anno ha pubblicato un nuovo album in studio, This Is How Tomorrow Moves, prodotto da Rick Rubin. Non solo un disco, ma una testimonianza della sua evoluzione artistica e della sua resilienza. Quasi un viaggio attraverso la fiducia e l'introspezione, con temi di accettazione di sé e di crescita personale: una lettera d’amore a sé stessa. Che, di fatto, è quello che non ha mai smesso di fare: ovvero provare ad accettarsi, ad accogliere le difficoltà ma soprattutto di esorcizzarle attraverso la musica, sua compagna ed amica fedele.

La crescita artistica e personale di Beabadobee Avevamo incontrato Beabadobee alcuni anni fa, a La Prima Estate, e ci aveva raccontato di come aveva iniziato a scrivere. La rivediamo qualche anno dopo sul Coachella Stage, il palco principale del Festival, fiera e bravissima. Bea, come l’avevamo chiamata al Lido di Camaiore, è cresciuta. Ed è diventata l’artista che aveva sempre sognato di essere quando iniziava a scrivere i suoi primi brani. Lo vediamo proprio qui, a Coachella, durante il suo set. Un set "in fiore" Beabadobee è una farfalla che, leggiadra, incanta il pubblico. Una voce soave, testi importanti: nulla è lasciato al caso, Bea è una cantautrice che ha lavorato tenendo sempre ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Non è stato sempre facile, ma è andata avanti e ci è riuscita. Il suo set la rispecchia perfettamente. L'artista, infatti, alterna alcuni tra i suoi primi brani ad altri del nuovo progetto discografico. Nonostante le temperature piuttosto elevate, il pubblico presente accompagna Beabadobee nel suo concerto. Con lei, sul palco, due bravissimi musicisti avvolti da un'atmosfera fiabesca, con alberi in fiore. Ma per Beabadobee questa non è affatto una favola: è tutto vero, ed è bellissimo così. Approfondimento Coachella 2025, Lady Gaga headliner: il suo Mayhem Ball è teatrale