Stone, tra musica e fotografia: il nuovo album è "ANIMA 17"

Un nuovo album, una mostra fotografica e molto di più: Stone, artista dalle mille sfumature, è pronto a condividere con tutti noi ANIMA 17. Non solo un progetto musicale in cui l’artista unisce il cantautorato al club sound, ma anche racconti attraverso delle foto che raccontano il viaggio introspettivo percorso per arrivare, appunto, ai nuovi brani contenuti in ANIMA 17. L’attesa è quasi terminata: appuntamento l’11 aprile con le anime di Stone

Ecco "ANIMA 17"

Dalla provincia di Latina a Milano, Stone è pronto a tornare con un nuovo progettp musicale. Con i suoi brani unisce il cantautorato al club sound, creando un mix unico di introspezione e groove e ma definirsi un "cantautore club", definizione che spiega perfettamente la sua capacità di raccontare storie autobiografiche attraverso un suono elettronico che spazia tra influenze e contaminazioni. Lo stile di Stone è un viaggio sonoro che intreccia emozioni intime e pulsazioni da dancefloor, un racconto che non si ferma mai, proprio come la sua musica.



ANIMA 17 è il suono nuovo album che pulsa di vita, un mix esplosivo di vibrazioni da club e riflessioni profonde. Tra bassi avvolgenti, beat ipnotici e melodie che restano in testa, questo progetto fonde elettronica e influenze eclettiche, creando un sound magnetico. Non è solo musica da ballare: ogni traccia ha un’anima, un messaggio che oscilla tra euforia e malinconia. Il titolo stesso suggerisce una ricerca interiore, un viaggio emotivo che si trasforma in uno spazio di connessione e libertà. ANIMA 17 non si limita a far muovere il corpo ma parla anche all’anima.