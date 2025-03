Brunori Sas, terzo a Sanremo 2025 con L'albero delle noci, arriva a Milano. Dopo la prima data sold-out di domenica 30, anche il concerti di lunedì 31 all'Unipol Forum di Assago ha registrato il tutto esaurito.

Brunori Sas a Milano

I concerti di Brunori Sas sono un viaggio emozionante tra momenti di profonda intimità, come il toccante omaggio alla famiglia sulle note di Per non perdere noi, e passaggi più dinamici dal sound travolgente e rock’n’roll. Al centro dello spettacolo ci sono la musica, la condivisione e l’armonia tra gli strumenti, senza effetti scenici superflui. Il palco, ispirato al concept grafico del nuovo progetto che richiama la forma di una noce, si presenta come uno spazio accogliente, attraversato da cavi, strumenti e amplificatori, creando un’atmosfera autentica e calorosa. Sin dal primo istante, il pubblico viene immerso in questa dimensione musicale: con le luci ancora accese, il cantautore apre il concerto da solo con Il pugile, per poi accogliere la band sul palco e dare il via a un’esperienza intensa e coinvolgente.