Santiago, Salento Guys, Romano, ci sono il brano Single e una playlist

Bob Marley - Three Little Birds

Questa canzone è come un amico che ti dice: “Tranquillo, andrà tutto bene”. E noi ci crediamo. Perché nella vita, anche quando sembra che tutto vada storto, c’è sempre un modo per trovare la luce e godersi il viaggio.



Bob Marley - No Woman No Cry

È più di una canzone, è un abbraccio. Parla di ricordi, di momenti difficili, ma anche di gratitudine per chi abbiamo accanto. Per noi rappresenta il rispetto per le donne e per il loro valore, perché senza di loro il mondo non sarebbe lo stesso.



DJ Adoni - Estress

Questo pezzo è puro sfogo. La vita può essere un casino, piena di impegni, responsabilità e problemi. Ma quando parte ‘sto ritmo, dimentichiamo tutto e ci lasciamo andare. Perché sì, affrontiamo i problemi, ma lo facciamo a modo nostro: con un bel sorriso e un po’ di dembow.



Yves Larock - Rise Up

Un inno alla determinazione. Perché nella vita nessuno ti regala niente, devi sudartelo. Ma quando fai ciò che ami, anche la fatica diventa parte della bellezza del percorso. Per noi, questa canzone è il suono di chi non molla mai.



Daddy Yankee - Gasolina

È impossibile non ballarla, impossibile non sentirsi vivi quando parte. È il simbolo di una rivoluzione musicale che ha cambiato tutto. Ci ricorda perché facciamo questo lavoro: perché la musica ha il potere di muovere il mondo.

Elvis Crespo - Píntame

Colore, passione, energia. Questa canzone ci porta direttamente su una pista da ballo, circondati da gente che si gode il momento. E alla fine, è proprio questo che vogliamo trasmettere con la nostra musica: emozioni genuine, senza filtri.



Marc Anthony - Vivir Mi Vida

Se c’è una filosofia che seguiamo, è questa: vivere la vita senza rimpianti. Lavoriamo duro, ma non dimentichiamo mai di goderci ogni istante, perché il tempo non torna indietro.



Gente de Zona & Marc Anthony - La Gozadera

Questo pezzo è festa pura. Ma non una festa qualsiasi: è quella festa che unisce, che mette insieme persone diverse, culture diverse, storie diverse. È la prova che la musica può abbattere ogni barriera.



S. George, L. Tavárez, C. Alicea ft. Rafa Pabön - Què Culpa Tengo Yo

Qui parliamo di libertà. Di non farsi mettere in gabbia dai giudizi altrui. Facciamo musica per esprimerci, per far divertire la gente, per creare qualcosa di autentico. E questa canzone ci ricorda che bisogna vivere senza paranoie.



Lionel Richie - All Night Long

Se dovessi descrivere con una canzone l’atmosfera perfetta, sarebbe questa. Spensieratezza, energia, voglia di stare bene. E alla fine, è proprio questo che cerchiamo nella nostra vita e nella nostra musica: momenti che non vorresti finissero mai.