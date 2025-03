Bugo lascia la musica, gli ospiti del suo Concerto finale

Dopo oltre vent’anni di carriera, il cantautore italiano ha deciso di dire addio alla musica con un’ultima, emozionante esibizione dal vivo. Il concerto d’addio, previsto per il 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano, si preannuncia come una serata speciale, arricchita dalla presenza di ospiti di rilievo che condivideranno il palco con il musicista lombardo. Tra i nomi annunciati, figurano J-Ax, Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids, Fernando Nuti dei New Candys, Bruno Dorella e Cristian Dondi

Dopo oltre vent’anni di carriera, Bugo ha deciso di dire addio alla musica con un’ultima, emozionante esibizione dal vivo. Il concerto d’addio, da lui nominato come “Concerto finale” e previsto per il 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano, si preannuncia come una serata speciale, arricchita dalla presenza di ospiti di rilievo che condivideranno il palco con il musicista lombardo.

Tra i nomi annunciati, figurano J-Ax, Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids, Fernando Nuti dei New Candys, Bruno Dorella e Cristian Dondi.

Si tratta di un evento importantissimo per celebrare una carriera: l’appuntamento milanese rappresenterà non solo l’ultima tappa del tour di Bugo, ma anche un’occasione per ripercorrere insieme ai fan i momenti più significativi della sua storia musicale. Il live sarà strettamente legato al suo ultimo album, Per Fortuna Che Ci Sono Io, pubblicato nel marzo del 2024, e offrirà ai presenti la possibilità di riascoltare dal vivo i brani che hanno segnato il percorso dell’artista. Sarà un momento di festa, un tributo alla sua musica, prima di lasciare definitivamente le scene.