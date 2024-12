Bugo dice addio alle scene con un ultimo concerto

Il cantautore e artista visivo nato a Rho, Milano, che al secolo si chiama Cristian Bugatti, annuncia il suo ritiro con un live. “Non è un pesce d’aprile”, sottolinea con umorismo, dato che lo show andrà in scena proprio il 1° aprile 2025 a Milano. “Sarà una festa per tutti”, assicura lui

Bugo dice addio alle scene musicali fissando la data di un ultimo concerto, che si terrà all'Alcatraz di Milano.



Il cantautore e artista visivo nato a Rho, Milano, che al secolo si chiama Cristian Bugatti annuncia il suo ritiro con un live d’addio. “Non è un pesce d’aprile”, sottolinea con umorismo, dato che lo show andrà in scena proprio nel giorno in cui si celebra il proverbiale pesce: il 1° aprile 2025 a Milano il live dell’artista che chiude il tour e la carriera “sarà una festa per tutti”, assicura lui.



L’artista si congederà dalle scene musicali con un evento speciale, precisando che si tratta di una decisione serena: "La storia ci ha insegnato a vedere come tristi gli ultimi concerti. Io, invece, voglio vedere questo ultimo concerto come il dessert di una festa che mi è piaciuta tanto”, ha dichiarato Bugo.

L’evento sarà anche l’ultima tappa del tour legato al disco di inediti Per fortuna che ci sono io, pubblicato lo scorso marzo da 7 srl/Ada Music. Lo show sarà un momento per ripercorrere insieme ai fan il suo intero repertorio musicale.

L’addio di Bugo alle scene musicali non equivarrà a un suo addio al mondo della popolarità, probabilmente, dato che parliamo di un personaggio pubblico che non ha limitato il suo talento alle sette note ma che ha esplorato altre aree creative, come dimostrato dal lancio nel 2024 del Bugo Podcast, disponibile su Spotify, dove racconta aneddoti della sua carriera e della sua vita.

Parallelamente, Cristian Bugatti ha continuato a coltivare la passione per lo sport, in particolare per il calcio, sostenendo le attività solidali della Nazionale Italiana Cantanti sia sul campo che fuori.