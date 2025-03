Dopo una lunga assenza, Matt Johnson e i THE THE tornano dal vivo in Italia: l’unica occasione per vederli è sabato 28 giugno al Festival Tener-A-Mente a Gardone Riviera. Una serata in cui la formazione porterà dal vivo anche i brani di "Ensoulment", album uscito a quasi 25 anni da "Nakedself". "Tornare in Italia è qualcosa che sognavamo da tempo. Paura all’idea di salire sul palco dopo anni di assenza ci spaventa? Forse un po’, ma è la cosa che più amiamo fare. E non vediamo l’ora" ci ha raccontato Matt Johnson