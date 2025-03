SanNolo, la finale: suggestioni di una rassegna per giovani talenti

Torna l’appuntamento con SanNoLo, il Festival della canzone a Milano, che si terrà dal 20 al 22 marzo 2025 presso il District 272 (Via Padova 272, Milano). Il Festival promette di offrire un’esperienza unica per scoprire e supportare nuovi talenti emergenti. Sono disponibili le prevendite per le prime due serate del Festival. Le serate del 20, 21 e 22 marzo offriranno l’opportunità di assistere a performance dal vivo di artisti che si sfideranno per il titolo, in un'atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni. E' stato riscontrato un incremento del 50% delle iscrizioni al bando rispetto all’edizione precedente. Grazie a un crescente interesse, la selezione dei partecipanti è stata particolarmente interessante.



Quest’anno, la giuria di SanNoLo 2025 vede la partecipazione di nomi noti come Malika Ayane, Levante, Syria, Paola Iezzi, Antonio Filippelli e tanti altri esperti del settore che saranno chiamati a giudicare le esibizioni dei concorrenti. Sono tanti gli ospiti già annunciati e molti altri verranno svelati nei prossimi giorni, rendendo l’edizione 2025 ancora più ricca di sorprese. Per l’edizione 2025 sono in palio numerosi premi tecnici: i partecipanti avranno la possibilità di vincere premi in denaro, collaborazioni artistiche, showcase e minilive, consulenze di management, offrendo un'importante opportunità per far conoscere la propria musica.

SanNoLo non è solo un evento musicale, ma anche un’occasione per sensibilizzare su tematiche importanti come la sostenibilità ambientale e l’inclusività. Il Festival collabora con iniziative come ForestaMi e supporta progetti di solidarietà come Spesa Sospesa e Medici Senza Frontiere.