Max De Lorenzis affida la rinascita al brano Sogno Solo il Sole: video

“Sogno solo il sole” è una canzone che racchiude una fase molto importante della mia vita, un momento di profonda trasformazione personale. Questo brano è nato dal bisogno di liberarmi da tutto ciò che mi opprimeva, da una relazione che non mi permetteva più di essere me stesso, e di ritrovare quella luce che spesso sembra distante ma che è sempre lì, pronta a guidarci. La figura dell’angelo che naviga nell’oscurità rappresenta quella forza interiore, o esteriore, che tutti cerchiamo nei momenti più difficili, un punto di riferimento imperfetto ma capace di indicarci una direzione.

Il ritornello ripete “sogno solo il sole”, un mantra che parla di speranza, rinascita e di un futuro fatto di serenità. Ho scritto questa canzone con l’intento di trasmettere il mio cammino, il mio viaggio interiore: partire da un periodo buio e complesso per ritrovare il coraggio di scegliere me stesso, di ricominciare. Scrivendola, ho fatto in modo che ogni parola del testo raccontasse una parte di questa trasformazione, e nel videoclip ho voluto fortemente amplificarne il messaggio. Le riprese sono in bianco e nero, per riflettere perfettamente il contrasto tra il passato e il futuro, tra il peso delle difficoltà e la leggerezza della nuova consapevolezza. La scena finale, con la scritta The End, segna non solo la chiusura di una fase difficile, ma anche l’inizio di una nuova vita, pronta ad accogliere il sole.

Questo brano, prodotto dal sound designer Nicola Bruno, chiude anche una trilogia molto significativa per me, iniziata con “Ci sarò” e proseguita con “Ciao come stai?”. Se nei primi due singoli ho raccontato il Max bambino e adolescente, con “Sogno solo il sole” si vede il Max uomo, finalmente pronto a guardare avanti, a lasciare andare il passato e a vivere pienamente il presente. Questa canzone è anche un modo per celebrare il primo anniversario del mio album “La 5ª Casa”, un progetto che ha segnato un traguardo importante nella mia carriera, con oltre 500.000 ascolti su Spotify e risultati straordinari raggiunti con il mio team ma senza il supporto di una major discografica.

Nel video, diretto da me insieme a Francesco Sardano, ho cercato di trasmettere in immagini ciò che le parole del brano raccontano: un percorso intimo, fatto di riflessione e di rinascita. Cammino per le strade di mare, con un cappotto grigio e un’aria pensierosa, cantando ogni parola con la consapevolezza di chi ha vissuto e superato un periodo difficile. Questo stile minimale, combinato con il bianco e nero, è un omaggio alla semplicità con cui spesso i momenti più profondi si manifestano.

Con “Sogno solo il sole” volevo chiudere il cerchio di una fase personale, ma anche lasciare un messaggio di speranza per chi si sente intrappolato in una situazione difficile. La figura dell’angelo non rappresenta una perfezione irraggiungibile, ma una guida che, pur con le sue imperfezioni, aiuta a ritrovare la strada. Spero che chi ascolta questa canzone possa sentirsi meno solo, possa trovare ispirazione per riscoprire la propria forza e affrontare le sfide con un nuovo spirito. È un invito a guardare oltre le difficoltà, a sognare un domani migliore, perché anche nei momenti più bui, c’è sempre una via per ritrovare la luce. La luce arriva sempre, basta avere il coraggio di cercarla.

Ringrazio Sky TG24 per avermi dato la possibilità di presentare in anteprima questo progetto a cui tengo moltissimo e mi auguro che questa chiusura sia il trampolino per nuove sfide e nuove emozioni da condividere con chi mi segue e mi sostiene sin dagli inizi della mia carriera.