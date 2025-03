Sfera Ebbasta, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo l'appuntamento romano, l’artista porterà la tournée in altre città del nostro Paese: Casalecchio di Reno, Torino e Milano

Nuovo appuntamento con la musica di Sfera Ebbasta . Il trapper sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma . Ecco tutti i dettagli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

Sfera Ebbasta, tutto quello che c’è da sapere

Mercoledì 12 marzo Sfera Ebbasta (FOTO) sarà in concerto in uno dei palazzetti italiani più famosi. Secondo quanto annunciato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: piazzale dello Sport, 00144, Roma.